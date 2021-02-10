Чувашия готовится к реализации программы «Мосты и путепроводы»

Чувашия планирует в числе первых войти в федеральную программу ремонта и строительства мостов «Мосты и путепроводы». Ее старт намечен на 2022 год.

«В республике общее количество мостов и путепроводов – 109, в том числе 7 путепроводов на пересечении автомобильных дорог с железными дорогами. 65 мостов находятся в аварийном и предаварийном состоянии. Поэтому мы ведем серьезную подготовку к участию в программе», – заявил министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Владимир Осипов.

В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация по капитальному ремонту и ремонту 3 мостов и 1 путепровода. Общая стоимость объектов ориентировочно составляет 1,2 млрд. рублей. Это мост через р.Алатырь на автодороге «Чебоксары-Сурское», мост через реку Суру на автодороге «Аниш», мост через ручей на дороге Алатырь-Ахматово-Ардатов, путепровод через железную дорогу на автодороге «Сура».

В 2021 году запланирована подготовка проектов дополнительно по двум объектам. Это реконструкция моста на автодороге Калинино – Батырево – Яльчики – Большое Чеменево – «Шемурша – Сойгино – Алтышево» в Батыревском районе и капитальный ремонт моста через реку Б.Аниш на дороге «Волга» — Марпосад – Октябрьское – Козловка в Мариинско-Посадском районе.

В 2020 году по поручению Главы Чувашии Олега Николаева в республике была проведена диагностика всех мостов и путепроводов.

чувашинформ.рф