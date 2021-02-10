Спектакли «Театрального Приволжья» – в эфире Национального телевидения Чувашии

В регионах ПФО стартовал окружной этап проекта «Театральное Приволжье». Проект реализуется по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова. Чувашию в театральном фестивале представят студенческий театр «Абрикосовый сад» ЧувГУ им. И. Н. Ульянова и детская актерская школа театра «Станиславский.com».

Мастерство юных актеров могут оценить и жители нашей республики. Национальное телевидение Чувашии представит зрителям видеоверсии спектаклей победителей регионального этапа.

Премьера молодежного спектакля «Страна слепых» состоится 19 февраля в 20:30, видеопостановка детского спектакля «Оскар и Розовая дама» выйдет в эфире Национального телевидения Чувашии 21 февраля в 19:00.

Напомним, «Театральное Приволжье» — это общественный проект ПФО для вовлечения молодежи в театральную среду в целях расширения ее культурного кругозора, формирования культурных и нравственных ценностей, создания условий и стимулов для развития молодежного и детского театрального искусства. По итогам первого сезона окружного театрального конкурса постановка студии «Мой дедушка был вишней» стала победительницей сразу в трех номинациях: «Лучший спектакль», «Лучшая режиссура, «Лучшая мужская роль».

Источник: info.cap.ru.