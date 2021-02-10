Социальные выплаты ветеранам и жертвам политических репрессий в Чувашии будут проиндексированы

Об этом сообщила министр труда Чувашии.

Сегодня на заседании Кабинета министров республики был принят нормативно-правой акт.

Согласно документу будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла, ветеранам труда и лицам, пострадавшим от политических репрессий.

«После проведенной индексации размер ежемесячной денежной выплаты для тружеников тыла составит 1175 рублей, для ветеранов труда и ветеранов труда Чувашской Республики – 1238 рублей, для реабилитированных лиц – 2965 рублей, для лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий – 2640 рублей», — отметила Алена Елизарова.

чувашинформ.рф