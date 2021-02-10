Перевозите детей только с удерживающим устройством

На территории Шумерли, Шумерлинского и Красночетайского районов за 2020 год произошло 7 ДТП с участием детей и подростков, при этом 7 детей получили ранения.



Согласно ст. 22.9 ПДД РФ перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности. А на переднем сидении легкового автомобиля — только с использованием детского удерживающего устройства (автокресла). Запрещается перевозить детей до 12-летнего возраста на заднем сидении мотоцикла или скутера. За данное административное правонарушение по ст. 12.23 ч.3 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в сумме 3000 рублей.



В целях предотвращения перевозки детей без детских удерживающих устройств на территории Шумерли и Шумерлинского районов 11 февраля будет проведена оперативно-профилактическая операция: «Дети. Детское удерживающее устройство».

ОГИБДД МО МВД России «Шумерлинский».