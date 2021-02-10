Олег Николаев поддержал идею дополнительного финансирования проектов инициативного бюджетирования

Соответствующий проект постановления члены Кабмина Чувашии одобрили сегодня.

В 2021 году конкурсной комиссией отобрано 723 проекта инициативного бюджетирования, на реализацию которых из бюджета республики необходимо выделить 450,4 млн. рублей.

«Законом о республиканском бюджете на 2021 год на финансирование реализации проектов инициативного бюджетирования предусмотрено 390,3 млн. рублей, что позволит полноценно реализовать 668 проектов. На оставшиеся 54 проекта ремонта дорог необходимо дополнительно 61,7 млн. рублей. Просим поддержать эти проекты и рассмотреть возможность выделения дополнительных средств на их реализацию», — обратился министр сельского хозяйства к Главе Республики.

Олег Николаев инициативу поддержал.

«Несомненно, проекты, основанные на инициативах жителей республики и вложении в их реализацию личных сбережений граждан, необходимо поддержать», — отметил Глава Чувашии и поручил подготовить необходимые документы.

чувашинформ.рф