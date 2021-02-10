Жители республики, заключившие социальный контракт, получат выплаты в ближайшие дни

Из-за возросшего объема перечислений по социальным трансфертам по техническим причинам выплаты в рамках социального контракта, которые направлялись гражданам, были возвращены в отделы социальной защиты населения. 8 февраля удалось разрешить указанные проблемы, и все выплаты в рамках социального контракта за январь были направлены получателям. В течение текущей недели жители республики получат указанные денежные средства на свои банковские карты.

«Также по отдельным социальным контрактам денежные средства перечислены и за более ранние периоды на основании представленных гражданами в январе подтверждающих документов для осуществления выплат», — отметила министр труда и социальной защиты Чувашии Алена Елизарова во время брифинга с представителями прессы.

Минтруд Чувашии принял все меры для осуществления выплат в дальнейшем в привычные для граждан сроки.

чувашинформ.рф