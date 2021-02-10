В Чувашии «детям войны» компенсируют 25% расходов на ЖКУ

Такой законопроект сегодня, 10 февраля, одобрили на заседании Кабинета Министров Чувашии.

Речь идет о компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 25 процентов. Сюда входит плата за наем и за содержание жилья, взносы на капитальный ремонт, плата за коммунальные услуги по показаниям приборов учета, оплата стоимости топлива, и транспортных услуг для его доставки при проживании в домах, не имеющих центрального отопления.

Если гражданин одновременно имеет право на денежную компенсацию или ежемесячную выплату по другим законам, то ему нужно будет выбрать, какую меру поддержки получать, – пояснила министр труда министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Алена Елизарова. Она добавила, что по состоянию на 1 ноября по данным статистики в республике проживают 64,5 тысяч детей войны.

Этот статус присваивается гражданам Российской Федерации, родившимся в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года в СССР и проживающим на территории Чувашии.

Напомним, с инициативой законодательно закрепить категорию «детей войны» выступил Глава Чувашии Олег Николаев. Он поручил Правительству продумать меры финансовой поддержки этой категории жителей Чувашии.

чувашинформ.рф