В Чебоксарах открылась выставка архивных материалов «Без срока давности»

8 февраля 75 лет назад Андрей Руденко, главный обвинитель от СССР на Международном военном трибунале в Нюрнберге, произнес свою вступительную речь, в которой рассказал о зверствах нацистов на захваченных территориях Советского Союза. Поэтому именно день 8 февраля был выбран для открытия выставки «Без срока давности», которая проходит в 63 регионах России до 21 февраля.



В нашей республике, как сообщает издание «Советская Чувашия», выставка открылась в Чувашском кадетском корпусе ПФО им. Героя Советского Союза А.В. Кочетова. Здесь впервые представлены рассекреченные документы, которые свидетельствуют о геноциде советского народа: карательных операциях нацистов, преступлениях против детства, массовом уничтожении и угоне мирного населения в Германию, уничтожении граждан, находящихся в лечебных учреждениях.



Всероссийская выставка является частью одноименного проекта, который реализуется по поручению Президента России Владимира Путина. В его рамках ведется поисковая работа, работа с архивными документами, проводятся международные научные конференции и молодежные мероприятия, театральные постановки и открытые кинопоказы, оказывается поддержка в создании памятных мест и организации музейно-выставочной деятельности.