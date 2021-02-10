10 Фев

В стратегии отрасли АПК Моргаушского района – 12 инвестиционных проектов

Вице-премьер – министр сельского хозяйства Чувашской Республики Сергей Артамонов встретился с руководителями предприятий АПК Моргаушского района.

«Есть стратегия развития нашей республики, в которой каждый район обозначил инвестиционные проекты аграрного направления, планируемые к реализации в нынешнем году. Для понимания необходимого для их успешной реализации объема господдержки необходимо эти данные актуализировать», — отметил Сергей Артамонов.

По словам министра, потенциал работающих в районе хозяйств большой. До руководителей сельскохозяйственных предприятий необходимо доводить  подробную информацию о действующих формах господдержки в реализации проектов по производству и переработке  продукции.

Со своими планами с вице-премьером поделились садоводы.

«Мы  занимаемся выращиванием клубники. Сейчас мы работаем на 6 гектарах. Хотим увеличить площади под ягоду до 40 гектаров. Очень надеемся на поддержку   администрации района в решении этого вопроса», — рассказал фермер Виктор Самушков.

Только в сезон посадки рассады клубники  предприниматель обеспечивает работой более 50 человек. В перспективе — создание КФХ «Моргаушская ягода».

Сергей Артамонов отметил, что в республике реализуется программа «Школа фермера». У аграриев есть возможность пройти там обучение и получить грант на  развитие своего проекта.

Ранее мы писали, что министр сельского хозяйства обсудил развитие аграрной отрасли с руководителями администраций и  предприятий Вурнарского и Ибресинского районов.

чувашинформ.рф

Автор записи: anna

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