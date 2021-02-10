Ветеран Игнат Артёменко лично принял участие в заседании по делу о клевете

Он в зале суда появился по видеосвязи, будучи дома. Во время заседания блогер Алексей Навальный продолжил утверждать, что над 94-летним ветераном издеваются и используют его заслуги. Хотя и их уже после нашумевшего ролика блогера с оскорблениями некоторые журналисты попытались поставить под сомнение. Сам ветеран в ходе суда о своих подвигах на фронте рассказал мало.

Игнат Сергеевич Артеменко родился 28 июня 1926 года (Согласно Личному листку по учету партизанских кадров – 1928 г.р.) в с. Виляховка (Белорусская ССР, Могилевская обл., Быховский р-н). Войну встретил 14-летним подростком на малой родине, работая в колхозе им. Буденного. Расхождение информации по году рождения, предположительно, объясняется тем, что он приписал себе два лишних года, чтобы официально получить возможность участвовать в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.



Партизанское движение на Могилевщине было организовано с первых дней войны, весной 1942 года Игнат Артеменко начал помогать партизанам, собирая и храня по их просьбе в своем огороде оружие. Осенью того же года был доставлен на допрос в немецкую комендатуру, в ходе которого не сообщил никаких сведений и не выдал партизан. Совершил побег от конвойного, вернулся домой и затем ушел в лес, где находился несколько месяцев.



Согласно учетно-послужным документам о военной службе в Красной (Советской) армии, Артеменко И.С. с 10 декабря 1943 по 28 февраля 1944 гг. проходил службу в партизанском отряде №810 Белорусского штаба партизанского движения.



В феврале 1944 года после встречи с регулярными войсками, прорвавшими линию фронта на р. Днепр, молодых людей, не достигших призывного возраста, отпустили домой до призыва военкоматом. Игнат Артеменко вернулся домой и участвовал в разминировании родной деревни.



В декабре 1944 года официально призван в Красную Армию и направлен в 251-й запасной стрелковый полк, где проходил службу в должности стрелка. С марта 1945 г. – разведчик 114-го гвардейского стрелкового полка 37-й гвардейской стрелковой дивизии 65-й армии.

В ходе выполнения боевого задания вместе с группой разведчиков попал под обстрел, был тяжело ранен в ногу.

sov.chuvashia.