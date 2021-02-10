Будущее прямых выборов глав муниципалитетов решат жители Чувашии

В муниципалитетах Чувашии продолжают обсуждать быть или нет прямым выборам глав районов.
Своё мнение уже высказали жители в Алатырского, Аликовского, Комсомольском, Красноармейского, Моргаушского, Урмарского, Цивильскогл, Ядринского, Яльчикскогл, Ибресинского, Канашского, Порецкого, Янтиковского районов, а также в городах Алатырь, Новочебоксарск и Шумерля.
Мнения участников обсуждений разделились.
К примеру, в Цивильском районе единогласно высказались «за» прямые выборы как более демократичную модель.
Жители Красноармейского района считают, что необходимо сохранить действующую систему.
В некоторых муниципалитетах отметили, что вопрос «за» или «против» в прямых выборах необходимо обсуждать на собраниях в трудовых коллективах и организациях.
По итогам круглых столов формируются экспертные заключения.
Итоговый материал о результатах обсуждений подготовит Общественная плата Чувашии.
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