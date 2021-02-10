Будущее прямых выборов глав муниципалитетов решат жители Чувашии

В муниципалитетах Чувашии продолжают обсуждать быть или нет прямым выборам глав районов.

Своё мнение уже высказали жители в Алатырского, Аликовского, Комсомольском, Красноармейского, Моргаушского, Урмарского, Цивильскогл, Ядринского, Яльчикскогл, Ибресинского, Канашского, Порецкого, Янтиковского районов, а также в городах Алатырь, Новочебоксарск и Шумерля.

Мнения участников обсуждений разделились.

К примеру, в Цивильском районе единогласно высказались «за» прямые выборы как более демократичную модель.

Жители Красноармейского района считают, что необходимо сохранить действующую систему.

В некоторых муниципалитетах отметили, что вопрос «за» или «против» в прямых выборах необходимо обсуждать на собраниях в трудовых коллективах и организациях.

По итогам круглых столов формируются экспертные заключения.

Итоговый материал о результатах обсуждений подготовит Общественная плата Чувашии.

чувашинформ.рф