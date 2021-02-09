Сотрудники скорой помощи проходят вакцинацию от коронавируса

В Чувашии началась массовая вакцинация от коронавируса. Пройти ее может каждый в возрасте от 18 лет и старше, не болевший COVID-19 — сообщают в региональном Минздраве. Записаться на вакцинацию от COVID-19 можно четырьмя способами.

Активно прививаются медработники, водители и административные сотрудники больниц республики — они в зоне риска. Сегодня в числе других сотрудников первый этап иммунизации прошёл старший фельдшер подстанции Ленинского района Чебоксар Олег Гаврилов.

“В нашей экстренной службе никогда не знаешь полный анамнез пациента, не знаешь, человек болен или здоров. У нас многие сотрудники столкнулись с коронавирусом, переболели и получили иммунитет, – рассказывает Олег Гаврилов. – А те, у кого нет антител, обязательно сделают прививку.”

Перед прививкой всех пациентов осматривает врач-терапевт. Он измеряет давление, пульс, температуру, сатурацию, слушает сердце, легкие и проверяет горло. После осмотра, если человек здоров, терапевт дает допуск на вакцинацию.

Вакцинация проводится в два этапа, на добровольной основе и бесплатно.

чувашинформ.рф