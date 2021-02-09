Ситуацию на дорогах Чувашии будет контролировать единая цифровая система

Об этом Глава республики Олег Николаев рассказал на подведении итогов социально-экономического развития Ибресинского района. Безопасность на дорогах касается каждого муниципалитета – отметил он.

«Тема безопасности на дорогах часто поднимается жителями. Здесь важно понимать, как дальше двигаться в этом вопросе. Мы поставили задачу полностью замкнуть цифровой контур контроля за состоянием движения автотранспорта по всей республике. В этом направлении будем взаимодействовать с государственной корпорацией «Ростех». Уже на въезде в республику необходимо фиксировать грузовой автотранспорт, потому что водители зачастую выбирают объездные пути, в том числе и Ибреси, доставляя неудобства жителям района», — отметил Олег Николаев.

Цифровая система позволит направлять грузовой автотранспорт на федеральные трассы, которые контролирует система «Платон». А штрафы, оплаченные нарушителями, выбравшими объездные пути, можно будет направлять на ремонт и содержание дорог в районах, подчеркнул Глава региона.

Ранее мы сообщали, что в Москве между Кабинетом Министров Чувашии и госкорпорацией «Ростех» была достигнута договорённость о сотрудничестве при автоматизации процесса весового контроля большегрузных автомобилей.

чувашинформ.рф