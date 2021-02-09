Олег Николаев предложил тем, кто работает на удалёнке, переезжать в Чувашию

О формировании нового стандарта проживания на селе, удобного в том числе и для тех, кто работает дистанционно, Глава Чувашии Олег Николаев заявил в ходе посещения Ибресинского района.

«Я убежден, что буквально через несколько лет мы станем свидетелями того, что люди для проживания будут выбирать сельскую территорию как более комфортную, более экологичную и более удобную. Территория Чувашии – очень компактная. Республика имеет хорошую транспортную доступность, в том числе с точки зрения авиа- и железнодорожного сообщения. К тому же скоро будет запущена автомагистраль до города Москвы. Это особенно удобно тем, кто работает дистанционно. Они могут жить за городом в нашей республике и работать удаленно», — подчеркнул Олег Николаев.

чувашинформ.рф