Олег Николаев назвал способ сохранения и развития сельских населенных пунктов

Вопросы обеспечения социальным жильем должны закрываться, прежде всего, за счёт резервов населенных пунктов. На этом акцентировал внимание Глава Чувашии Олег Николаев в ходе совещания по итогам социально-экономического развития Ибресинского района 9 февраля.

Территории, где кратно уменьшается число жителей, должны в первостепенном порядке попадать в реестр земель для предоставления различным категориям населения, подчеркнул он. Это позволит сохранить и развивать населенные пункты, а также экономить бюджетные средства. Ведь инфраструктура для строительства там дешевле, чем на неосвоенных землях.

«Когда мы выезжаем на новые территории, которые выделены многодетным семьям, видим такую картину: потрачены колоссальные средства на строительство дорог, газопровода, подведение электричества, а там растет бурьян. Сердце кровью обливается», — поделился Глава Чувашии.

Олег Николаев также напомнил, что Правительство принимает решения, которые способны значительно облегчить возведение жилья на селе: это и специальные ипотечные программы, и типовые проекты домов и др. Такие возможности должны использоваться по максимуму, о них нужно шире информировать население.

Ранее мы писали, что в Чувашии разработают стандарт комплексного благоустройства сельских территорий.

чувашинформ.рф