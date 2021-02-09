Олег Николаев взял на личный контроль ситуацию с проблемными объектами в Ибресях

В ходе совещания по итогам социально-экономического развития Ибресинского района 9 февраля Глава Чувашии не обошел стороной одну из больных тем муниципалитета, касающуюся капитального ремонта физкультурно-оздоровительного комплекса «Патвар».

Капитальный ремонт в здании ФОКа должны были провести еще в 2019 году. Но подрядчик ООО «Нептун», с которым был заключен муниципальный контракт, дважды срывал сроки завершения работ и в результате выполнил работы некачественно и не в полном объеме. Местным властям пришлось расторгнуть с ним контракт, а выделенные на ремонт средства вернуть в республиканский бюджет.

«В муниципальном образовании, к сожалению, сложилась достаточно нехорошая ситуация с функционированием физкультурно-оздоровительного комплекса. Лично я побывал два раза на этом объекте. Соответствующие поручения даны, и вопрос находится в зоне постоянного внимания и лично меня, и Минспорта Чувашской Республики», – отметил руководитель региона на встрече с активом муниципалитета.

Как стало известно, Ибресинской районной администрацией разработана новая проектно-сметная документация, которая подразумевает капитальный ремонт универсального спортивного зала, малого и большого бассейнов. На сегодняшний день она прошла экспертизу и получила положительное заключение. В надежде на новое финансирование муниципалитет участвует в отборе проектов по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта Минспорта Чувашии.

На встрече с активом Ибресинского района Олег Николаев также отметил, что другим наиболее распространенным проблемным вопросом в муниципалитете является вопрос, связанный с состоянием местных дорог.

чувашинформ.рф