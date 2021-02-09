Олег Николаев: весь ущерб от строительства трассы М-12 в районах республики должен быть возмещен

Трасса М-12 станет стратегическим объектом международного значения, но важно защитить и интересы региона. Глава республики поручил властям просчитать возможный ущерб, который может быть причинен муниципалитетам.

«Мы постоянно находимся в контакте с подрядчиками и государственной корпорацией «Росавтодор». Очевидно, что мы поднимаем вопрос восстановления дорог, которые могут быть использованы для подходов к местам строительства трассы. Это находится в зоне особого внимания. Именно по нашему настойчивому требованию в Чувашии была создана дирекция по строительству трассы М-12. Изначально она должна была находиться в Казани», — отметил Олег Николаев.

Ранее мы сообщали, что строительство высокоскоростной автодороги М-12 даст Чувашии 500 новых рабочих мест.

Источник: чувашинформ.рф