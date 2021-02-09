Ибресинский район стал одним из лидеров программы ремонта водонапорных башен

Об этом на совещании по итогам социально-экономического развития Ибресинского района в 2020 году заявил председатель Комитета Государственного Совета Чувашской Республики по экономической политике, агропромышленному комплексу и экологии Сергей Павлов.

«В прошлом году по программе ремонта водобашен Ибресинский район стал, можно сказать, одним из лучших среди тех, кто в ней принимал участие», – отметил Сергей Павлов. В общей сложности в районе было отремонтировано 13 водобашен на общую сумму около 11,9 млн рублей.

Напомним, по инициативе Главы Чувашии Олега Николаева в 2020 году на приведение в надлежащее состояние источников водоснабжения сельских населенных пунктов из республиканского бюджета было направлено 186 млн рублей. Это позволило капитально отремонтировать 202 источника водоснабжения, увеличив надежность подачи воды более 22 тысячам жителям.

Капитальный ремонт водобашен будет продолжен и в этом году. В бюджете на эти цели предусмотрено 100 млн рублей.

Ранее мы писали, что в этом году в Чувашии начнётся строительство водовода для южных районов республики.

Источник: чувашинформ.рф