За отдых в Чувашии можно будет получить кешбэк

Об этом сообщают в региональном Минэкономразвития. В 2020 году Федеральным агентством по туризму была разработана и реализована Программа стимулирования доступных внутренних туристических поездок, которую активно поддержали и россияне, и компании, работающие в сфере туризма и обслуживания.

Программа получила положительную оценку Правительства России.

Сейчас Ростуризм готовит третий этап программы кешбэка. Свою заявку туда подала и Чувашия.

«Для продвижения санаторно-курортных учреждений республики Минэкономразвития Чувашии сформировал и направил список, в который вошли 16 санаторно-курортных организаций региона», — рассказал вице-премьер республиканского Правительства Дмитрий Краснов.

После того, как Ростуризм обнародует расширенный список, все заявленные республиканские санатории официально войдут в число задействованных в программе кешбэка.

Напомним, в своем Послании Глава Чувашии поручил разработать национальный туристический бренд.

чувашинформ.рф