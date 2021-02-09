В Ибресинском районе не останется необрабатываемых земель

Такую задачу перед властями Ибресинского района поставил Глава Чувашии на подведении итогов социально-экономического развития.

В 2021 году в муниципалитете планируют ввести в оборот 142 гектара. Таким образом, необрабатываемых земель в Ибресинском районе не останется. Земельные ресурсы приносят неплохой доход в местный бюджет. Только в прошлом году за счёт продажи участков муниципалитет получил 1,8 миллионов рублей.

«Мы должны понимать, что любая территория – это зона нашей совместной ответственности. От отношения каждого человека к той территории, где он живет, складывается конечная картина. Задача органов исполнительной власти, депутатского корпуса — координировать эту деятельность, направлять и обеспечивать выполнение поставленных целей», — отметил Олег Николаев.

чувашинформ.рф