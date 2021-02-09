В Ибресинской школе №1 в этом году завершат программу капитального ремонта

В прошлом году в Ибресинской СОШ №1 капитально отремонтировали корпус начальных классов на общую сумму более 13 млн рублей. В этом году образовательное учреждение ждет капремонта главного корпуса и здания мастерских на сумму 32 млн рублей.

«В прошлом году благодаря ремонту была полностью заменена система отопления, электрооборудование полностью поменяли, провели косметический ремонт, установили натяжные потолки. Было выполнено еще множество других дополнительных работ. Кроме того, мы сделали облицовку здания. Сейчас оно имеет современный вид и все необходимое для качественного образования наших детей», – рассказал директор образовательного учреждения Владимир Романов.

По его словам, в настоящее время также разрабатывается проектно-сметная документация на строительство пришкольной спортивной площадки. На средства местного бюджета в этом году планируется провести благоустройство, освещение и асфальтирование территории школы.

Ибресинская школа стала первой, которую после оглашения Послания, посетил Глава Чувашии. Можно сказать, что она стала примером того, как преобразуются образовательные учреждения в районах республики.

«Мы для себя наметили в планах в течение ближайших пяти лет капитально отремонтировать все школы, привести их в соответствие с современными стандартами, обеспечить комфортные условия, чтобы школьники чувствовали себя комфортно и, конечно же, учителя могли осуществлять свою трудовую деятельностью эффективно. Это 252 школы по всей республике, в том числе Ибресинская средняя школа №1», – отметил Глава Чувашии Олег Николаев.

Он добавил, что задача создания современных стандартов получения образования в комфортных условиях – одна из важнейших. Ведь именно образование – это база для развития личности ребенка и компетенций будущего специалиста.

«Помимо капитального ремонта школ, перед нами стоит задача их оснастить содержательно. Это и «Точки роста», которые дают возможность изучать новые технологии и новые подходы. Это и оснащение зданий школ высокоскоростным интернетом, чтобы можно было организовывать дистанционные формы взаимодействия, проводить онлайн мастер-классы, чтобы наращивать компетенции независимо от местонахождения образовательного учреждения», — пояснил Олег Николаев.

чувашинформ.рф