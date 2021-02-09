09 Фев

Власти Чувашии договариваются с торговыми центрами по вакцинации от COVID-19

Представители Минэкономразвития, Минздрава Чувашии и региоанльного Роспотребнадзора провели рабочую встречу с руководителями торговых центров города Чебоксары по вопросу открытия пунктов вакцинации на их площадях.


Как сообщают в пресс-службе Минэкономразвития, между участниками заседания достигнута предварительная договоренность. При выборе места, в первую очередь, будут учтены факторы безопасности и удобства для горожан.

После отработки технических вопросов и согласования предлагаемых площадок с региональным Минздравом, ряд таких пунктов вакцинации могут заработать в торговых центрах столицы Чувашии.

чувашинформ.рф

Автор записи: anna

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