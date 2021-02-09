Бюджет Чувашии остается социально-ориентированным

Итоги исполнения бюджета за январь обсудили на совещании в Доме Правительства.

Доходы консолидированного бюджета республики составили 6501,6 млн рублей. Треть суммы – собственные средства.

Существенная сумма в бюджет поступила от акцизов на алкогольную продукцию и на нефтепродукты.

Расходы консолидированного бюджета Чувашии на 1 февраля составили 2718,1 млн рублей. Наибольшие суммы направили на развитие образования, здравоохранения, культуры, социальные выплаты.

«Государственный долг Чувашской Республики по сравнению с данными на начало года снизился на 502,1 млн рублей и составил 8395,7 млн рублей. При этом более 99% долга представлены бюджетными кредитами, не требующими значительных средств на обслуживание», – пояснила и.о. министра финансов Чувашии Ольга Метелева.

чувашинформ.рф