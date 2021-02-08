12 февраля пройдет встреча с дольщиками ЖК «Алые паруса»

Минстрой Чувашии приглашает участников долевого строительства ЖК «Алые паруса» (поз. 6 по ул. Энергетиков) принять участие во встрече с дольщиками, которая состоится в эту пятницу 12 февраля в 15.00.

Встреча пройдет на объекте с участием представителей Минстроя Чувашии, Прокуратуры и администрации города.

Ранее мы сообщали, что 29 января также состоялась встреча с дольщиками проблемных объектов.

Представители Минстроя Чувашии, а также республиканского Фонда защиты прав дольщиков, администрации Чебоксар и Прокуратуры отвечали на вопросы горожан, вложившихся в строительство объектов ООО «СЗ «Лидер».

чувашинформ.рф