Юные исполнители патриотических песен могут выиграть поездку в «Орленок»

Московский Музей Победы приглашает талантливых певцов и авторов песен из Чувашии принять участие в отборочном туре фестиваля патриотической песни «Журавли Победы».



Лучшие вокалисты станут участниками концерта, который пройдет в Музее Победы в рамках празднования Дня Победы. Поездка будет организована за счет средств Фонда президентских грантов. Кроме того, ребята получат возможность бесплатно принять участие в июньской тематической смене «Журавли Победы» в ВДЦ «Орленок». Авторы 15 лучших песен смогут записать свои произведения в качественной аранжировке в профессиональной студии. Песни-победители войдут в музыкальный альбом «Журавли Победы».



Организаторы ждут от конкурсантов песен, в которых звучит тема подвига и долга перед страной, говорится о непреходящих ценностях. Эти музыкальные произведения должны объединять людей и сохранять связь между поколениями. Участниками отборочного тура могут стать детские и юношеские вокальные коллективы и исполнители в возрасте от 11 до 16 лет. Конкурсантам необходимо прислать анкету-заявку и аудио- или видеозапись исполняемой песни гражданско-патриотической направленности. Авторам песен нужно направить анкету-заявку и демоверсию песни – аудио- или видеофайл. Возраст участников в этой номинации не ограничен. Заявки принимаются до 1 марта 2021 года.



Подробнее об условиях участия в отборочных турах можно узнать на сайте Музея Победы https://victorymuseum.ru/online-programs/competition/festival-zhuravli-pobedy/.



Фестиваль патриотической песни «Журавли Победы» проводится при поддержке Фонда президентских грантов.

Ю. Григорьева.