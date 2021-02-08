Юные боксеры МАОУ ДО «ДЮСШ» с достоинством отстояли спортивную честь Шумерли

С 3 по 6 февраля в Чувашии проходили Чемпионат и первенство республики по боксу, где мастера и подмастерья «кожаной перчатки» оспаривали награды.

Юные боксеры МАОУ ДО «ДЮСШ» отстояли спортивную честь Шумерли. Воспитанники школы приняли участие в первенстве республики и привезли достойные награды: Маженский Данила (СОШ № 2) – 1 место, Медведев Александр (ШПТ) – 1 место, Егоров Кирилл (СОШ № 1) – 2 место, Тарасов Артем (СОШ № 2) – 2 место.

Молодцы ребята, так держать! Желаем не останавливаться на достигнутом, и совершенствоваться дальше!

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