Цены на продукты в Чувашии остаются стабильными

В приоритете — вопросы сдерживания роста цен на продовольствие. В частности, на сахар и подсолнечное масло.

Приняты меры административного характера, заключены соглашения с производителями и с торговыми сетями по ориентировочным ценам.

Министр экономического развития сообщил, что в республике более 100 предприятий торговли соблюдают условия Соглашения между органами власти, товаропроизводителями и федеральными торговыми сетями. Поддерживаются цены на сахар — до 46 руб./кг и масло подсолнечное — до 110 руб./л.

Принятые меры позволили стабилизировать динамику цен на соответствующие продовольственные товары.

чувашинформ.рф