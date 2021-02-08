Центр управления регионом помог решить вопрос с газоснабжением в деревне

Около 20 обращений от жителей Чувашии по вопросу газификации малых населенных пунктов поступили через систему мониторинга «Инцидент Менеджмент» в Центр управления регионом. Напомним, он заработал в республике в конце ноября.

Так, жители Чебоксарского района несколько лет добивались, чтобы в их домах в деревне Вурманкасы появился газ. Владимир Генералов и еще 220 жителей деревни со своей проблемой обращались в различные инстанции. При том, что сам населенный пункт газифицирован, 54 частных дома долгое время оставались без голубого топлива. Здания не удавалось подключить к газовым сетям из-за низкого давления в трубах ввиду их малого диаметра. Для решения проблемы необходимо было проложить отдельную ветку. Решение вопроса значительно ускорилось после того, как в августе прошлого года ПАО «Газпром» и Чувашская Республика подписали программу газоснабжения и газификации на ближайшие 5 лет.

Новый газопровод в деревне Вурманкасы ввели в эксплуатацию уже 21 января этого года. Он был построен в рамках перспективного развития газораспределительных сетей деревни. Строительство велось по госпрограмме Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа.

«Мы очень рады, что наша проблема наконец-то разрешилась. У нас только слова благодарности», — признался Владимир Генералов.

Отметим, что всего в течение 5 лет на территории республики будут проложены около 73 км межпоселковых газопроводов. Таким образом, будут созданы условия для газификации 13 населенных пунктов на Заволжской территории города Чебоксары, а также потребителей в Алатырском и Яльчикском районах.

чувашинформ.рф