Температурный режим в гимназии №8 стал предметом инспектирования главы администрации города Валерия Шигашева

Температурный режим в гимназии №8 стал сегодня предметом инспектирования главы администрации города Шумерля Валерия Шигашева.

По итогам утреннего обследования была зафиксирована температура в ряде классов ниже нормативной, порядка 16 — 17 градусов. В связи с этим, учебный процесс был скорректирован, обучающиеся первый урок были переведены в более тёплые классы. Спустя час температура в «проблемных» классах достигла нормативных значений.

В ходе рабочей встречи с директором гимназии Лилией Долговой глава администрации обсудил варианты проведения ремонта школы, поручив актуализировать разработанные ранее сметы для включения в соответствующие республиканские программы.

gshum.cap.ru