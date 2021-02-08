Руководитель сети региональных штабов Алексея Навального сообщил, что соратники блогера не планируют проводить новые акции протеста в ближайшее время.

Проживающий за границей руководитель пояснил: продолжение несогласованных акций на регулярной основе приведет к тому, что численность акций уменьшится и наступит «всеобщее разочарование».

Однако оно уже наступило. Взять хотя бы столицу Чувашии. 23 января на несанкционированную акцию вышли по разным оценкам несколько сотен человек, 31 января, по данным МВД, — 50. 2 февраля, судя по всему, не вышел никто. По крайней мере, об этом ничего неизвестно.

Спад протестных настроений очевиден. Кто-то за участие в противозаконной акции получил немаленький штраф и повторно платить 300 тыс. рублей желания нет. Другие осознали: противоправными действиями чего-либо добиться нельзя. Третьи же, разобравшись в сути предъявленных обвинений Навальному, поняли, что с этим человеком им не по пути.

Есть и другие объяснения спада посещаемости несогласованных с законными властями мероприятий. Но суть одна: жители Чувашии хотят искать ответы на свои вопросы мирным путем, а не нападая на сотрудников полиции или перекрывая дороги.