Новые троллейбусы вышли на линии города Чебоксары

Первую партию из 10 троллейбусов Правительство республики передало Чебоксарскому и Новочебоксарскому троллейбусным управлениям.

В Чебоксарах на маршрут вышли первые 4 троллейбуса. 2 троллейбуса обслуживают маршрут №1, еще по одному обслуживают маршруты №18 и 21. Еще 4 троллейбуса проходят обкатку, в конце недели их также планируют поставить на городские маршруты.

В Новочебоксарске новые троллейбусы будут курсировать на городском маршруте №54. Сейчас они также проходят обкатку, в конце недели выйдут на линию.

Машины модели «Горожанин» соответствуют всем современным требованиям: в салоне есть видеокамеры, большое информационное табло, 4 дополнительных печки и даже USB-зарядки. Для удобства родителей с детскими колясками и маломобильных пассажиров новые троллейбусы оснащены откидными аппарелями, системой книлинга — функция управления уровнем пола во время посадки-высадки пассажиров, а также кнопками адресного открывания дверей.

«Несмотря на сложную обстановку, планы по обновлению городского электротранспорта будут реализованы. На сегодняшний день, из планируемых 68 троллейбусов поставлены 31. 10 мы уже передали муниципалитетам. Еще 21 находятся на ответственном хранении в Чебоксарском троллейбусном управлении. После проведения всех необходимых процедур оформления, мы их также передадим троллейбусным управлениям», – сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Юрий Арлашкин.

Ранее мы писали, что Олег Николаев поручил обеспечить участие республики федеральном проекте «Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях».

чувашинформ.рф