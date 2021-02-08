Корректировку проекта строительства автодороги в обход Ядрина завершат в этом году

Такую задачу поставил Олег Николаев в Послании перед министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики.

Напомним, объездную дорогу общей протяженностью 10,3 км начали строить в 2006 году, но так и не завершили. Общая стоимость объекта составляла 1,1 млрд рублей. За 4 года были выполнены строительно-монтажные работы на 679 млн рублей. В 2010 году стройку заморозили из-за отсутствия финансирования. Для завершения строительства объекта необходимо более 500 млн рублей.

«Одним из значимых для республики направлений является завершение строительства автодороги в обход города Ядрина. Необходимо закончить корректировку проекта и в этом году подать заявку в Министерство транспорта России на выделение средств из федерального бюджета», — поручил глава региона отраслевому министерству.

«Этот проект является социально и экономически важным для Ядринского района и республики в целом, так как разгрузит транспортный трафик через город Ядрин, повысит безопасность дорожного движения и снизит нагрузку на местную дорожную сеть. Берем поручение в работу», — прокомментировал министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимир Осипов.

чувашинформ.рф