В Чувашии в 2022 году начнется строительство крупного медицинского комплекса

Глава Чувашии в своем Послании отметил, что пандемия остро обозначила существующие проблемы в отрасли здравоохранения.

«Одна их них – нехватка современного инфекционного стационара в столице Чувашии. Поставлена задача в кратчайшие сроки выполнить весь перечень необходимых согласований и подготовительных мероприятий и приступить к его строительству не позднее 2022 года», отметил Олег Николаев.

«Здание республиканской клинической больницы имеет сеть разрозненных строений и сооружений, введённых в эксплуатацию в период с 60-х по 80-е годы прошлого века. Единственный правильный вариант – построить новый медицинский многофункциональный комплекс. В состав комплекса также войдет инфекционный и лечебно-диагностический корпуса, а также перинатальный центр. Президент Владимир Путин наше предложение поддержал. Есть инвестор. Это корпорация «Ростех». Задача на текущий год – подготовить и согласовать проектную документацию, в 2022 году приступить к строительству. Чувашия и «Ростех» также планируют строительство нового корпуса Республиканского клинического онкодиспансера, в котором разместится производственный комплекс и отделение реабилитации», — рассказал министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов.

Также министр отметил, что место, выбранное для строительства нового медицинского комплекса, находится в зоне транспортной доступности. Такой масштабный медицинский комплекс в республике строится впервые, поэтому он будет реализовываться поэтапно, в несколько очередей.

Ранее мы писали, что Глава Республики Олег Николаев в Послании поставил задачу по модернизации первичного звена здравоохранения, в том числе провести комплексный ремонт 36 объектов здравоохранения.

чувашинформ.рф