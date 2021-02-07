Чувашия на 3 месте среди регионов России по активности приема через МФЦ «первых» обращений МСП за господдержкой

Данные представили аналитики АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства». Согласно исследованию по итогам 2020 года Чувашия стала третьей среди регионов Российской Федерации по активности приема заявок на услуги Корпорации от впервые обратившихся субъектов малого и среднего предпринимательства через многофункциональные центры.

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку и связанные с ней ограничения, за государственными мерами поддержки в прошлом году в МФЦ республики обращались почти в 2 раза активнее, чем прогнозировалось.

Мониторинг результатов по итогам 2020 года показал, что в Чувашской Республике доля субъектов малого и среднего предпринимательства, впервые обратившихся за услугой в Корпорацию через многофункциональные центры составила более 98% от общего числа «уникальных» обращений. В численном выражении это 6 370 заявок. При этом через «оффлайн-каналы», такие как МФЦ, специалисты прогнозировали в 2020 году поток из немногим более 3 500 обращений. Получается, активность приема обращений в МФЦ Чувашии по данному направлению составила около 185%.

В совокупности по онлайн и оффлайн-каналам за прошедший год в Корпорацию от субъектов МСП Чувашии поступило 6492 «уникальных» обращений.

Ранее мы сообщали, что получить услугу в МФЦ Чувашии можно будет независимо от прописки.

Источник: чувашинформ.рф