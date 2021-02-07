Олег Николаев поделился впечатлениями от прочтения книги «Строители безмолвных рубежей»

Подводя итоги недели Олег Николаев рассказал, что успел прочитать книгу «Строители безмолвных рубежей», презентация которой состоялась 4 февраля.

«Буквально в эти появился результат начатой масштабной работы по увековечению трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Знаково, что эту работу выполнили школьники. Они общались, вроде бы уже с людьми пожилыми, но детьми того времени. Ребята прочувствовали тяготы и эмоции своих сверстников того времени. Это очень волнительно, теперь авторы книги рассказывают об этом убедительно взрослым и детям», — отметил Олег Николаев.

О своём общении со строителями безмолвных рубежей авторы книги расскажут и в школах других муниципалитетов.

В сборник «Строители безмолвных рубежей» вошло 87 воспоминаний участников и очевидцев тех событий. В ходе работы над книгой школьники выезжали в экспедиции в районы, искали информацию в архивах и музеях.

Ранее мы писали, что Глава Чувашии поручил выпустить дополнительный тираж сборника.

Источник: чувашинформ.рф