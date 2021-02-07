Олег Николаев ждёт откровенного разговора о проблемах в районах

На следующей неделе в муниципалитетах начнут подводить итоги социально-экономического развития и обсуждать первостепенные задачи.

«Мы должны четко определить, что нам удалось, а самое главное — обозначить проблемы, поставить новые задачи, которые должны нивелировать недоработки и обеспечить синхронизацию нашей совместной работы», — прокомментировал Олег Николаев.

Итоги работы муниципальных образований должны лечь в основу отчёта Кабинета Министров Государственному Совету Чувашии.

«Жду откровенного разговора от глав администраций. Сам буду лично погружаться в проблемы, которые есть у муниципальных образований», — подытожил Глава Чувашии.

Ранее мы сообщали, что муниципалитеты республики получат инвестиционные паспорта.

Источник: чувашинформ.рф