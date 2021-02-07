Олег Николаев: выполнение поручений Послания станет основным критерием оценки работы Правительства

Об этом Глава Чувашии рассказал, подводя итоги очередной рабочей недели. Видеоверсия интервью Олега Николаева опубликована на его официальном аккаунте в Инстаграме.

Со своим первым обращением к региональному парламенту Олег Николаев выступил 2 февраля. Глава Чувашии определил основные направления работы и напомнил, что у всех на руках есть четкий план действий – утвержденная законом Стратегия развития республики до 2035 года.

«Те задачи, которые обозначены в Послании, являются приоритетом работы и для органов исполнительной власти, и для муниципальных образований. Задача — так организовать нашу совместную деятельность, взаимодействие законодательной и исполнительной ветвей власти, чтобы максимально эффективно использовать ресурсы, которые у нас имеются. Необходимо сделать так, чтобы люди почувствовали реальные изменения в жизни», — подчеркнул Олег Николаев.

Материалы Послания доступны на портале органов власти Чувашии. Видеоверсия церемонии оглашения опубликована на страничке руководителя региона в социальной сети ВКонтакте.

Источник: чувашинформ.рф