«Мобильный инспектор» зафиксировал в Чувашии более 800 противоэпидемиологических нарушений

Такие данные озвучила министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Кристина Майнина на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Только за последние две недели с помощью приложения «Мобильный инспектор» зафиксировано 120 нарушений санитарно-эпидемиологических правил.

Цифровая платформа разработана для проверки соблюдения ограничений по COVID-19 в общественном транспорте, торговых центрах, образовательных учреждениях, на предприятиях общепита.

Всего за время работы сервиса было проведено более 33 тысяч проверок, за 2021 год – более 11 тысяч. Самыми активными пользователями мобильного приложения стали инспекторы мобильных групп Новочебоксарска, Чебоксар, Ядринского, Вурнарского и Чебоксарского районов.

С начала года мобильными бригадами обнаружено около 200 нарушений, а с начала запуска сервиса – более 800.

«Работать в приложении «Мобильный инспектор» очень просто и удобно. Радует, что мобильные группы муниципалитетов активно используют цифровую платформу, и количество нарушений снижается. Несомненно, сервис позволяет повысить оперативность, достоверность и качество получаемых в ходе рейдов данных», — подчеркнула руководитель Мининформполитики Чувашии Кристина Майнина.

Напомним приложение «Мобильный инспектор» позволяет сформировать состав мобильной группы для обхода, создавать маршруты и фиксировать на месте нарушения ограничительных мер.

Сервис устанавливается на сотовые телефоны проверяющих. Результаты заносят в специальное приложение. Контролеры загружают в систему фотографию или видео с места нарушения, указывают, сколько было выписано актов и составлено протоколов. Приложение самостоятельно определяет и сохраняет местоположение. Результаты рейда автоматически отправляются на сервер.

Источник: чувашинформ.рф