Олег Николаев рассказал о своём отношении к гаджетам

Об этом у руководителя региона поинтересовались представители Детского общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка в республике.

Глава Чувашии заявил, что социальные сети и гаджеты отнимают много времени и вызывают привыкание.

«Я к ним не очень хорошо отношусь, потому что я — человек из другого поколения. Но с другой стороны понимаю, что без них уже невозможно. Являясь публичным человеком, у меня есть обязанность присутствовать в социальных сетях и рассказывать о своей деятельности, представляя институт государственной власти», – прокомментировал Олег Николаев.

При этом он добавил, что гаджеты могут стать хорошими помощниками при изучении чувашского языка и в образовательном процессе в целом.

Присутствующий на встрече в качестве эксперта главный врач Республиканской клинической офтальмологической больницы Дмитрий Арсютов напомнил детям, что работа на компьютере и с гаджетами должна быть рационально дозирована по времени.

Источник: чувашинформ.рф