Муниципалитеты Чувашии актуализируют базу данных инвестиционных проектов

Развитие аграрной отрасли министр сельского хозяйства обсудил руководителями администраций и предприятий Вурнарского и Ибресинского районов.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашии отметил, что у хозяйств большой потенциал, но необходимо доводить до руководителей сельскохозяйственных предприятий информацию о действующих формах господдержки.

В Вурнарском районе намерены реализовать 12 инвестиционных проектов общей стоимостью 119,6 млн.рублей. В планах аграриев — строительство молочно-товарных ферм, складов для хранения зерна, коровников и многое другое.

Министр рекомендовал руководителям администрации проработать вопрос о распределении оставшихся земельных участков и найти инвестора для их обработки.

В беседе с главой администрации Ибресинского района Игорем Семеновым зашла речь о необходимости стимулирования хозяйств для реализации более масштабных инвестиционных проектов. Сейчас их всего три.

«Есть стратегия развития нашей республики, в которой каждый район обозначил инвестиционные проекты аграрного направления, планируемые к реализации в нынешнем году. Для понимания необходимого для их успешной реализации объема господдержки необходимо эти данные актуализировать», — подчеркнул Сергей Артамонов.

Ранее мы сообщали, что аграрии Аликовского района в нынешнем году планируют реализовать 5 инвестиционных проектов, а в Чебоксарском районе построят новый заводорганических удобрений.

Источник: чувашинформ.рф