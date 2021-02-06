 В Чувашии продолжает снижаться численность безработных

По данным министерства труда Чувашии, численность безработных, состоящих на учете в органах службы занятости на 3 февраля составила 13460 человек.

Уровень регистрируемой безработицы по отношению к численности рабочей силы снизился до 2,2%.

Свой эффект приносят реализуемые программы по содействию занятости в Чувашии. С начала года в Чувашии трудоустроено более 1,5 тысяч человек, состояаших на учёте в качестве безработных.

Ранее мы писали, что Минтруд России разработал новые меры по стабилизации на рынке труда.

Источник: чувашинформ.рф