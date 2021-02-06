 В День российской науки в ЧувГУ вручат награды лучшим молодым ученым Чувашии

Подарки и дипломы победителей в конкурсах «Лучший молодой ученый Чувашской Республики» и «Аспирант года – 2020» вручат в торжественной обстановке в актовом зале главного корпуса университета. Так же награды получат победители семи номинаций конкурса, среди которых четыре представителя ЧувГУ.

«Признание заслуг молодых ученых дает повод для поддержки и развития во всех направлениях. Достижения представителей науки Чувашии показывают, насколько актуальны их исследования для региона и страны в целом, и наша задача – продолжать совместно с предприятиями формирование современной базы для организации процессов», — отметил Андрей Александров, ректор Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова.

Официальное мероприятие будет дополнено интерактивной выставкой, на которой ученые Чувашского госуниверситета представят свои новые проекты — от бесконтактного термометрического терминала, до совместных проектов с ведущими предприятиями региона, повышающих эффективность различных производств.

Завершится праздник популярной игрой Квиз для представителей Студенческих научных обществ вузов Чувашии, одной из тем которого будет история Сурского и Казанского рубежей.

Награждение лучших молодых ученых Чувашии будет транслироваться онлайн в официальной группе ЧувГУ в социальной сети ВКонтакте. Здесь же в течение дня будут размещаться научно-популярные лекции от преподавателей ЧувГУ для широкой общественности и ролики про молодых ученых университета.

Источник: чувашинформ.рф