Чебоксарская районная больница прекращает принимать ковидных пациентов

Об этом 5 февраля на оперштабе по предупреждению распространения коронавирусной инфекции доложил и.о. министра здравоохранения Чувашии Алексей Кизилов.

«Сегодня завершаем плановую госпитализацию пациентов с новой коронавирусной инфекцией в Чебоксарскую районную больницу», — сообщил он.

Ранее в плановый режим работы вернулись Новочебоксарский медицинский центр, Новочебоксарская городская больница, Канашская ЦРБ, Вурнарская ЦРБ. Теперь готовится к переходу в плановый режим работы и Чебоксарская центральная районная больница.

Все перепрофилированные в штатный режим медицинские организации прошли полный комплекс дезинфицирующих мероприятий.

В данный момент в республике развернуты свыше 2400 «ковидных» коек в 14 медицинских организациях.

Ранее мы писали, что санитарная авиация в Чувашии помогла доставить в больницы 52 человека.

чувашинформ.рф