«Урок цифры» научит школьников Чувашии защищать свои данные в интернете

Защите данных в интернете посвящен новый урок всероссийского образовательного проекта.

Школьники Чувашии узнают, какую информацию о себе не стоит размещать в интернете, как противостоять мошенникам, а также защищать свои персональные данные. Занятия пройдут с 8 по 22 февраля.

«Знания в области цифровой безопасности являются отправной точкой повышения пользовательских компетенций. Потребности пользователей разных возрастов отличаются, но без понимания основ кибербезопасности невозможен ни безопасный «серфинг» в интернете, ни разработка новых онлайн-продуктов. Задача государства – в рамках цифрового образования сформировать базовые знания о безопасности, чтобы пользователи интернета не поддавались на уловки кибермошенников и были уверены надежной защите своих персональных данных», — сообщил заместитель министра цифрового развития России Евгений Кисляков.

«Урок цифры» — это всероссийский образовательный проект. Учащиеся получают знания от ведущих технологических компаний и развивают навыки и компетенции цифровой экономики.

чувашинформ.рф