Сельчан будут доставлять на вакцинацию в районные поликлиники

Об этом сообщил и.о. министра здравоохранения республики Алексей Кизилов 5 февраля на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

В республике в настоящее время организовано 37 пунктов вакцинации от новой коронавирусной инфекции в 30 медорганизациях, в которые уже распределена новая партия вакцины – 12 600 доз. 5 февраля вакцина доставлена в самые отдаленные районы республики.

«Чтобы жителям сельских районов было проще попасть на вакцинацию, организована доставка из сел и деревень на санитарном автотранспорте», — сообщил Алексей Кизилов.

Пациентов, желающих вакцинироваться, заранее приглашают в фельдшерско-акушерские пункты, отделения врача общей практики или врачебные амбулатории на анкетирование и медицинский осмотр. Если нет противопоказаний, медработник вызывает санитарный автомобиль в село или деревню, чтобы доставить пациентов в пункт вакцинации районной больницы. На сегодня 66 жителей деревень доставлено до пунктов вакцинации и обратно.

Напомним, в этом году в районные больницы передано 36 санитарных автомобилей.

чувашинформ.рф