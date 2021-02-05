Олег Николаев критически оценил ситуацию в молодежной политике республики

Вопросы молодежной политики были затронуты в ходе первой конференц-сессии членов Детского общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка в Чувашской Республике, которая прошла 5 февраля в Центре «ЭТКЕР».

«Честно признаюсь, я лично не совсем удовлетворен тем состоянием дел, которое у нас есть в молодежной политике. Но как раз эта некая неудовлетворенность позволяет или, лучше сказать, заставляет искать новые подходы в этой деятельности. В связи с этим у нас очень много планов. Причем эти планы разнонаправленные», – заявил Глава республики.

Он добавил, что ждет от активистов Детского общественного совета выработки предложений по коррекции деятельности властей, в том числе администраций муниципальных образований, в области поддержки детей и работы с молодёжью.

«Вы – люди молодые, которые устремлены в будущее и четко видят, что должно быть завтра, а самое главное, хотят это завтра творить», – заключил руководитель региона.

Ранее мы писали, что в Правительстве Чувашии поддержали грантовые проекты молодых талантов.

чувашинформ.рф