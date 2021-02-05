Обсуждаем послание

Валерий Шигашев, глава администрации г. Шумерли:

Глава республики Олег Николаев озвучил свое Послание к Государственному Совету и жителям Чувашии. Оно достаточно емкое, в нем отображены основные направления развития региона, основанные на знании насущных задач и путей их решения. Это рабочий документ для меня как для руководителя муниципалитета, в который включены планы на перспективу и анализ сделанного.

Нужен обстоятельный анализ Послания, адаптация его непосредственно к городу. Но один вывод для себя уже сделал: Послание конструктивное, по-деловому лаконичное, без излишней помпезности.

Ирина Сасакина, зам. главы администрации – начальник отдела образования, молодежной и социальной политики:

Большое внимание Олег Алексеевич уделил социальной политике как одному из действенных методов реализации задач народосбережения.

Важной стала тема оздоровления населения, вовлечения жителей в активные занятия спортом. За предыдущий год спортивная инфраструктура города получила дополнительный импульс для существенного улучшения качества предоставляемых населению услуг. В 2020 году произведены работы по капитальному ремонту спортивных школ. В этом году с учетом пожеланий горожан и спортивной общественности начата работа по проектированию строительства футбольного манежа.

Глава Чувашской Республики особенно отметил важность системы образования, которая должна обеспечивать возможность развития каждого ребенка, повышать квалификацию работникам, научно организовывать все направления нашей жизнедеятельности.

В Шумерле в 2020 году были открыты 2 Центра «Точка роста», а в 2021 году планируется открыть еще один.

Современные стандарты образования, несомненно, требуют и современных условий.

Не менее важной Глава Чувашской Республики считает задачу капитального ремонта и модернизации существующих учреждений образования. Все объекты образования города, имеющие износ 50 % и выше, включены в план поэтапной комплексной модернизации, который включает капитальный ремонт зданий, а также благоустройство территорий образовательных организаций и обеспечение безопасности. Задача на ближайшие годы – подготовить проектно-сметную документацию и включиться в проведение капитального ремонта.

Модернизация первичного звена продолжится

Традиционно в Посланиях руководства Чувашии Госсовету социальной тематике отводилась ключевая роль. Не стало исключением и выступление 2 февраля нынешнего Главы республики Олега Николаева. В числе других волнующих население тем было и здравоохранение.



Особое внимание будет уделено первичному звену и высокотехнологичной медпомощи. Для выполнения поставленных задач уже достигнуты договоренности с крупными партнерами, федеральным ведомствами и принят ряд государственных программ.

Одна из таких программ утверждена постановлением Правительства республики в декабре 2020 года. Она рассчитана на 5 лет и нацелена на обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи и медицинской помощи, оказываемой в сельской местности, малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек. В 2021 году на ее реализацию планируется направить 777,9 млн рублей, преимущественно федеральных. Включен в программу модернизации первичного звена здравоохранения и Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр.

Согласно программе на 2021 год запланировано строительство фельдшерско-акушерского пункта в Яндашах стоимостью 4,8 млн рублей и поставка дефибрилляторов в 6 ФАПов Шумерлинского района, — пояснил главный врач медцентра, депутат городского Собрания Сергей Демьянов. — Помимо этой программы, продолжится реализация регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение», благодаря которому организована служба санитарной авиации. В конце прошлого года официально были открыты 2 вертолетные площадки — в Чебоксарах и в Алатырском районе. Теперь на очереди Шумерля – в 2021 году на территории ММЦ будет построена площадка для санавиации (само посадочное место, подъездные пути, ограждение и освещение по периметру). Нами представлены на рассмотрение в Минфин ещё мероприятия, реализация которых возможна за счет средств республиканского бюджета. Но пока ничего конкретно не известно.

Справочно

В Чувашской Республике из 1729 населенных пунктов 114 — с численностью населения до 100 человек и 4 — c численностью свыше 100 человек находятся на расстоянии более 6 км от ближайшей медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь.

Из 114 населенных пунктов, первичная медико-санитарная помощь в которых недоступна, 7 находятся в Алатырском районе, по 4 – в Аликовском и Цивильском районах, по 2 – в Батыревском, Канашском и Красночетайском районах, 9 – в Вурнарском районе, по 5 – в Ибресинском и Моргаушском районах, 6 – в Козловском и Порецком районах, по 1 – в Комсомольском, Чебоксарском и Урмарском районах, 10 – в Красноармейском районе, 11 – в Мариинско-Посадском районе, 8 – в Шемуршинском районе, 12 – в Ядринском районе и 18 – в Шумерлинском районе.

Наталья Игнатьева.

Без интернета сегодня никак

Одним из вопросов, поднятых главой республики Олегом Николаевым в Послании Госсовету Чувашии, стало отсутствие в некоторых отдаленных населенных пунктах высокоскоростного интернета и сотовой связи. И это в век стремительного развития информационных технологий, когда большинство государственных услуг можно получать дистанционно.

«Необходимо четко сказать людям, когда к ним придет интернет. В течение ближайших двух лет нам нужно обеспечить интернетом и сотовой связью всех жителей Чувашской Республики, независимо от того, где они проживают», — поставил задачу Олег Николаев.

Как сообщили в отделе информационного и правового обеспечения администрации Шумерлинского района, большая часть населения района интернетом и сотовой связью уже обеспечена. Проблему испытывают в основном жители Магаринского и Краснооктябрьского сельских поселений. Это объясняется их расположением в лесистой местности (леса мешают вышкам пропускать сигнал) и большой протяженностью телефонных линий «Ростелекома», так как при большом километраже сигнал затухает.



Было также отмечено, что к оптоволоконному интернету в районе подключены 10 деревень. В них, в целях устранения цифрового неравенства, государство обеспечивает бесплатный доступ к Wi-Fi. То есть где-то посреди деревни есть небольшая антенна и в пределах 30-40 м от нее люди могут воспользоваться бесплатным интернетом, как, например, это происходит в Красном Октябре. А в целях обеспечения полноценной работы администраций сельских поселений каждая из них подключена к оптоволоконному интернету.

Татьяна Лазарева, глава Краснооктябрьского

сельского поселения:

К поставленной Олегом Николаевым в Послании Госсовету республики задаче по обеспечению интернетом и сотовой связью всех жителей Чувашии отнеслась с большой надеждой и воодушевлением. Что уж говорить про интернет, когда в большинстве населенных пунктов нашего поселения — в Красном Октябре, Красной Звезде, в поселке Путь Ленина и в Красном Атмале — нет даже сотовой связи. Чтобы куда-то позвонить, людям приходится добираться до мест, где есть сигнал. Связь есть только в Мыслеце и в Пинерах.

Эта проблема неоднократно поднималась и мной, и предыдущим главой администрации поселения. Велись переговоры с представителями сотовых компаний, ответ был один — слишком мало абонентов, чтобы ставить вышку.

Что касается интернета, то в 2019 году было проведено оптоволокно до поселков Красный Октябрь и Мыслец. Население этих деревень имеет возможность выйти в интернет. Но жители других населенных пунктов, начиная от Красного Атмала до Пинер, на данный момент совершенно не имеют доступа во всемирную сеть.

Хочется надеяться, что задачи, озвученные в Послании, воплотятся в жизнь, и жители отдаленных деревень и сел Чувашии получат возможность решать многие вопросы дистанционно, не выезжая из села.

Татьяна Александрова.

Кадровому вопросу — особое внимание

В своем Послании Глава Чувашии обратил внимание на кадровый дефицит практически во всех отраслях экономики и социальной сферы, указал на необходимость сквозного образования и обучения, открытия профильных классов в учебных учреждениях и поручил создать прогнозный план потребностей в профессиональных кадрах республики. Этот документ, отметил руководитель региона, позволит взять под контроль ситуацию с профессиональной подготовкой кадров и своевременно реагировать на изменяющиеся тренды в вопросах кадрового обеспечения предприятий и организаций республики.

Мария Дроздова, председатель профсоюзного комитета АО «ШЗСА», депутат городского собрания:

Приоритеты, обозначенные в Послании, – это шаг в будущее. Соглашусь с главой, что человек является ключевым звеном в системе. И вопрос обеспечения кадрами – это совместная работа бизнеса, государства и науки.

Дефицит рабочих кадров называют главной ресурсной проблемой промышленности, и АО «ШЗСА» — не исключение. Завод постоянно ведет работу по подготовке и переподготовке кадров, но, тем не менее, мы испытываем дефицит в инженерах-технологах, малярах, токарях, фрезеровщиках, нам остро не хватает рабочих с высокими разрядами. Поддерживаю идею руководителя региона о проведении анализа и проработке данных о выпускаемых специалистах, «кого и для чего мы готовим».

Ольга Дмитриева.

«Детям войны» будут компенсировать оплату коммунальных услуг

Об этом сообщил Глава Чувашии Олег Николаев во время оглашения Послания Госсовету республики.

«В прошлом году был принят региональный закон «О детях войны». Более 70 тысяч жителей республики, переживших все тяготы военных лет, приобрели право на дополнительные льготы нефинансового характера. Принимая закон, мы договорились, что меры поддержки этой категории граждан будут пополняться по мере появления возможностей», — подчеркнул руководитель региона.

Олег Николаев поручил правительству завершить наработки, которые на сегодняшний день имеются, реализовать механизм компенсации оплаты коммунальных услуг для жителей, имеющих статус «детей войны», и обеспечить нормативное регулирование этого процесса и финансовое обеспечение данной меры уже при первом уточнении бюджета Чувашской Республики.

Надежда Чурашова, начальник отдела социальной защиты

населения г. Шумерли и Шумерлинского района:

Закон «О детях войны» был принят Государственным Советом Чувашии в апреле 2020 года. Согласно документу право на получение статуса «детей войны» в республике получили граждане Российской Федерации, родившиеся на территории СССР в период с 22 июня 1927 г. по 3 сентября 1945 г. и проживающие в настоящее время в Чувашской Республике.

Республиканский закон о «детях войны» предусматривает выдачу удостоверения и ряд нематериальных социальных гарантий: внеочередное обслуживание в медицинских организациях, устройство в стационарные отделения комплексных центров социального обслуживания и обслуживание на дому социальными работниками.

На сегодняшний день удостоверения получили 812 жителей Шумерли и 217 жителей Шумерлинского района. Всего под категорию «дети войны» подпадают 1700 горожан и 700 сельчан. Большая часть удостоверений была оформлена в первые месяцы с начала вступления закона в силу – с 1 июля 2020 года. Остальные шумерлинцы, узнав, что меры поддержки являются нефинансового характера, не торопились с оформлением.

Думаю, что теперь в нашем отделе число обращений за выдачей удостоверения о статусе «детей войны» увеличится.

Марина Ветликова.