«Лыжня России» пройдёт без зрителей и болельщиков

Самое массовое спортивное зимнее мероприятие — «Лыжня России» — в Чувашии проводится с 2005 года. Традиционно лыжные старты организуются во всех 26 муниципальных районах и городских округах. В 2021 году «Лыжня России» намечена на 13 февраля.



Как сообщали газете в отделе физической культуры, спорта и туризма администрации Шумерли, этап Открытой всероссийской массовой лыжной гонки будет организован на лыжной трассе п. Палан. А днем ранее на лыжню встанут воспитанники детсадов и школьники 1-6 классов, но на территориях своих учреждений.



Программой соревнований 13 февраля предусмотрены: торжественное открытие (в 10.45 час. на стартовой поляне лыжной трассы), массовый заезд (11.00 час.), эстафеты среди учащихся общеобразовательных учреждений и техникума по возрастным группам и эстафеты среди работников предприятий, учреждений, организаций. Участникам массового заезда предстоит преодолеть дистанцию 1,2 км. Та же протяженность – для юношей и мужчин в эстафете, а для девушек и женщин – 800 м.



Особенностью этого года станет проведение соревнования без зрителей и спортивных болельщиков, с соблюдением необходимых мер по предупреждению распространения COVID-19. Школьные команды доставят до лыжной трассы п. Палан и обратно школьными автобусами.

Наталья Игнатьева.