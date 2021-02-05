Команда ГТРК Чувашии посетила с рабочим визитом школу №1» Шумерли

В центре внимания – реализация федеральной программы «Земский учитель». В рамках этой федеральной программы в школе работает учитель физики Валентин Афанасьев. Дефицит кадров – одна из главных проблем российского образования. На протяжении последних 5 лет в школе, да и в городе в целом, остро стояла проблема преподавания физики в школах города.

Руководством школы была подана заявка в отдел образования, который оперативно отработав совместно с Министерством Чувашской Республики, решил эту проблему.

Всего в республике 4 учителя работают по программе «Земский учитель» — 2 из них в Шумерле.

Администрация школы решила также вопрос с проживанием, так, что педагогу осталось только творить и созидать на благо детей. В этом году учитель физики Валентин Афанасьев стал победителем городского фестиваля молодых педагогов «Учитель навсегда!» и будет представлять город на республиканском профессиональном конкурсе «Педагогический дебют».

gshum.cap.ru