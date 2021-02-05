Жителям Чувашии окажут дистанционную телемедицинскую помощь

В России появилось «Облако здоровья»: кардиологи и гинекологи двух ведущих федеральных медицинских центров бесплатно окажут помощь пациентам с хроническими заболеваниями сердца и гинекологическими заболеваниями в период пандемии коронавирусной инфекции.



Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации» и ее благотворительный фонд совместно с НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева и НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова Минздрава России реализуют совместный проект «Облако здоровья». Его основная цель проекта – оказание дистанционной телемедицинской помощи пациентам с хроническими заболеваниями и, при необходимости, – адресной стационарной помощи. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов до 31 октября 2021 года. Обратиться за помощью специалистов могут жители трех федеральных округов: Центрального, Приволжского и Северо-Кавказского.



Сердечно-сосудистые заболевания сегодня встречаются у каждого третьего пациента с COVID-19 и в 6 раз повышают риск госпитализации, в 12 раз возрастает риск летального исхода. В свою очередь, пандемия представляет собой период повышенной настороженности, как среди специалистов, так и среди населения в вопросах о влиянии COVID-19 на беременность и на репродуктивное здоровье женщин. Повышение риска материнской и детской заболеваемости и смертности, перебои в предоставлении услуг в области сексуального и репродуктивного здоровья – проблемы, с которыми сегодня может столкнуться любая женщина.



В рамках проекта организованы бесплатные телемедицинские консультации находящихся на стационарном и амбулаторном наблюдении пациентов, которым необходимы дополнительные консультации врачей из профильных федеральных центров. По итогам консультаций пациенты могут быть приглашены на очную консультацию, могут быть скорректированы терапевтические мероприятия и определены показания к хирургическому лечению, при необходимости может быть предложена госпитализация в указанные федеральные учреждения.



В Лиге здоровья нации уверены, что в условиях пандемии, когда основные усилия системы здравоохранения сосредоточены на борьбе с новой коронавирусной инфекцией, крайне важно обеспечить доступность специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи населению регионов России. Возможность первичного дистанционного консультирования позволяет определить объем дополнительных диагностических и лечебных процедур, снижает риски инфицирования коронавирусом и позволяет подготовить пациента к необходимому хирургическому вмешательству. В период пандемии адекватная и своевременная маршрутизация пациента приобретает колоссальное значение.

Консультации проводятся для пациентов со следующими заболеваниями: врожденные пороки сердца, приобретенные пороки сердца, ишемическая болезнь сердца, кардиомиопатии, нарушения ритма сердца, сочетанная патология, сосудистая патология у взрослых и детей, врожденные пороки развития у плода, аритмии у плода, онкологические заболевания во время беременности, онкологические заболевания женских половых органов, патология молочной железы, пороки развития матки и влагалища.



Чтобы получить помощь, пациентам нужно зарегистрироваться или авторизоваться в телемедицинском сервисе «Облако здоровья» по адресу: https://telemed.oblakozdorovia.ru/ и отравить заявку на получение бесплатной онлайн-консультации. Для этого необходимо выбрать заявку в нужный медицинский центр и нажать кнопку «Получить услугу». Далее следовать инструкциям в заявке. После обработки данных пациент получит приглашение на онлайн-консультацию к врачу на конкретный день и время.



Для проведения консультаций пациентам необходимо наличие компьютера с микрофоном и веб-камерой или мобильного телефона с установленным браузером Chrome. Для каждого устройства обязательно подключение к Интернету (скорость для видео не менее 2Мб/с, для аудио 512 кб/с).



Также нужны медицинские документы в отсканированном или сфотографированном виде. Для получения телемедицинской консультации в НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева необходимы для загрузки в заявочный сервис: медицинские выписки из истории болезни (из стационаров), ЭКГ, ЭХО КГ, а также результаты КТ, МРТ (при наличии). Для получения телемедицинской консультации в НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова необходимы медицинские выписки из истории болезни (из стационаров), обменная карта беременной, УЗИ органов малого таза, УЗИ плода, результаты КТ, МРТ (при наличии).



Пресс-служба Лиги здоровья нации.